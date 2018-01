Comércio e residência puxam consumo de energia O setor comercial e o acréscimo de residências entre novos consumidores foram os principais responsáveis pelo aumento de consumo de energia em 2005, que chegou a 4,6%, de acordo com a Empresa de Planejamento Energético (EPE). Ainda, segundo o estudo, a demanda industrial impediu que o crescimento fosse maior. Este setor teve crescimento de 2,4% entre janeiro e dezembro do ano passado, sobre o mesmo período em 2004. O presidente da entidade, Maurício Tomalsquim, explica que a baixa aceleração foi marcada por dificuldades enfrentadas no agronegócio, na indústria têxtil e calçadista. Acréscimo A expansão do consumo comercial foi de 7,2% em 2005, incrementado pelo setor de turismo. O consumo residencial, por sua vez, teve acréscimo de 5,4%. Segundo dados da EPE, houve um ingresso de 1,7 milhão de consumidores residenciais em 2005 sobre 2004, atingindo o total de 48,5 milhões. Porém, segundo a EPE, o consumo médio de cada residência evoluiu pouco: de 140 kWh por mês, em 2004, para 142 kWh por mês no ano passado. Ambos os valores são bastante inferiores ao consumo médio de antes do racionamento, que estava próximo a 180 kWh por mês. Centro-Oeste é única região a ter queda A região Centro-Oeste foi a única no país a apresentar queda no consumo de energia em 2005, sobre 2004. A demanda caiu 2,1% no período, enquanto a região Sudeste teve acréscimo de 3,2% de um ano para outro. O fraco desempenho também pôde ser observado na região Sul, que teve um crescimento de 1,1% no segmento industrial. Segundo Tolmasquim, ambos os resultados evidenciam a influência dos problemas enfrentados pelo agronegócio no ano passado. "A região Centro-Oeste concentra nossa produção de bovinos, que teve problemas no ano passado com a febre aftosa. Já a região Sul teve a quebra de safra que também teve reflexo nos resultados", comentou. No ano de 2004, lembrou Tolmasquim, o consumo industrial havia sido o principal responsável por estimular o crescimento do consumo de energia. De 2003 para 2004, o consumo no país cresceu 4,7%, e o segmento industrial 7%. Para o presidente da EPE, em 2006 deverá ter um acréscimo no consumo de energia acima de 5%.