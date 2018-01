Comércio eletrônico com financiamento online O site de comércio eletrônico Gibraltar fechou parceria inédita com os sites de crédito Easycred e PanOnline. Com isso, o usuário receberá financiamentos para suas compras por uma central virtual de empréstimos. A operação envolve dinheiro eletrônico - cartão de crédito e débito automático. Para financiar a compra, o consumidor deve escolher a bandeira do Easycred na hora de pagar. O Easycred - central de crédito on line para empresas e pessoas físicas - opera com instituições associadas como: Banco Votorantim, Finasa, Companhia Província de Crédito Imobiliário, Banco Santos, Finaustria e a financeira Exprinter Losan. O internauta recebe informações sobre as condições de financiamento e taxas, podendo escolher o mais adequado sem ter de ir pessoalmente ao banco. Fernanda Ferraz, gerente de e-business do Banco Panamericano, diz que todos os estabelecimentos comerciais que trabalham com o Panamericano vão usufruir do sistema de financiamento eletrônico. Segundo ela, os internautas que optarem por financiar compras na Internet pelo Panamericano não terão de assinar contrato físico; ele será digital.