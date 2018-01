Comércio eletrônico faz Black Friday fora de época

Na tentativa de impulsionar as vendas neste início de ano, o comércio eletrônico faz uma espécie de Black Friday fora de época. O mote da campanha é o dia do consumidor, comemorado na terça-feira.

A campanha é liderada pelo Buscapé e Mercado Livre, duas plataformas de comércio eletrônico. Os descontos anunciados envolvem eletrônicos, eletrodomésticos, artigos de informática e decoração.

No Buscapé, as promoções tiveram início desde a primeira hora desta quarta-feira. A liquidação envolve 650 lojas, entre as quais estão grandes varejistas do comércio virtual, como B2W e CNova. No Mercado Livre, a promoção começou na segunda-feira e vai até 23 de março. São cerca de 350 lojas participantes e a promessa é de descontos de até 70% em alguns itens.

O objetivo da ação é tentar impulsionar o comércio. Com a forte recessão enfrentada pela economia brasileira, o setor está em baixa. Em janeiro, as vendas do varejo caíram 10,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foi o pior resultado para o mês desde o início da série da Pesquisa Mensal de Comércio, em 2001.

Em novembro, mês da tradicional Black Friday, o comércio conseguiu esboçar uma reação por causa da campanha. Na época, as vendas no varejo surpreenderam os analistas e tiveram alta de 1,5% na comparação com outubro.