Comércio eletrônico movimentará 50% a mais no Dia das Mães O Dia das Mães deve movimentar cerca de R$ 140 milhões no comércio eletrônico, no período entre 29 de abril e 13 de maio, segundo levantamento realizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, em parceria com a consultoria e-bit e o site de pesquisa de preços BuscaPé. De acordo com a pesquisa, o valor representa um aumento de 50% em relação a 2005, quando essas vendas totalizaram R$ 92 milhões. Em 2004, o total do período foi de RS 72,5 milhões. "Em 2005 a previsão foi de 30% no aumento das vendas para o Dia das Mães, data mais aguardada pelo varejo no primeiro semestre do ano. Porém, com o grande aumento do número de e-consumidores e a freqüência do uso do canal, a previsão para este ano é que o faturamento seja 50% maior", explicou o diretor geral da e-bit, Pedro Guasti. A Câmara de Comércio Eletrônico calculou que cerca de 5,2 milhões de consumidores realizaram compras virtuais no primeiro trimestre. Segundo a pesquisa, os produtos mais procurados no período são livros, CDs, DVDs e telefones celular. Cestas de café da manhã, flores, perfumes e eletrodomésticos também tendem a ter uma demanda crescente para a data. "Existe também um perfil de consumidor que aguarda as já tradicionais promoções da data para comprar um produto pra si mesmo, além, é claro, de presentear as mães", completou o gerente de marketing do BuscaPé, Thiago Lobão.