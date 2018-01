Comércio eletrônico prevê Natal de R$ 160 milhões A Internet está prestes a celebrar o melhor Natal desde o advento do comércio eletrônico no País. Para este ano, a expectativa é de que os internautas comprem o equivalente a R$ 160 milhões, 33% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado o maior faturamento da história do varejo online no Brasil. É o que apostam representantes do segmento e da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net). De acordo com o presidente da Camara-e.net, Gastão Mattos, a projeção ainda é conservadora. "Muito provavelmente as vendas chegarão a R$ 180 milhões, mas preferimos trabalhar com uma previsão mínima", afirma Mattos. "Este será não apenas o melhor Natal, mas também o mês com maior faturamento na história", acrescenta. No ano passado, as festas de fim de ano resultaram em vendas totais via Web de R$ 120 milhões. O crescimento, segundo Mattos, decorre do potencial do varejo online brasileiro, uma vez que apenas 10% dos 24 milhões de internautas realizam compras via Web. "Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% dos internautas compram via Internet", compara. "Aos poucos, cada vez mais os brasileiros estão se familiarizando com os mecanismos do comércio eletrônico e confiantes na segurança oferecida." Estratégia e promoções As facilidades de pagamento e a possibilidade de trabalhar com preços mais baixos - os custos de manutenção de uma loja virtual são, em geral, inferiores aos do varejo tradicional - também funcionam como atrativo ao comércio eletrônico. No Submarino, uma das maiores lojas virtuais do País, a proximidade do Natal traz aumento de receita, mas também de investimentos operacionais, que neste ano somam pelo menos R$ 1,5 milhão. É que para dar conta do volume de pedidos, a empresa amplia não apenas seus estoques como a equipe de atendimento. Em outros números, os investimentos nesse período também se justificam por conta do aumento do número de pedidos. Normalmente, o Submarino recebe em média 6 mil pedidos diários. Às vésperas do Natal, esse número salta para 15 mil solicitações ao dia. Nesse período, pelo menos 55 mil itens distintos devem ser comercializados. O Shoptime.com programou uma campanha especial para as festas deste ano. A proposta é ganhar o internauta pelos olhos e pelo bolso. Na próxima semana, entram no ar o site "vestido de Papai Noel" e as promoções especiais, que incluem parcelamento em até 12 vezes, frete grátis para alguns produtos e ofertas. Como resultado, o Shoptime espera crescimento de 80% a 100% a captação de pedidos em comparação ao mesmo período do ano passado a empresa, contudo, não divulga valores. A mesma estratégia, de ganhar o internauta por meio de ofertas e facilidades de pagamento, dá a tônica na campanha do Extra.com.br para este Natal. Por ali, a expectativa de crescimento nas vendas no período é de 50% em relação ao ano passado.