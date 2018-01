Comércio eletrônico promove saldão As lojas virtuais também estão realizando liqüidações do estoque de Natal. O comércio eletrônico oferece descontos de até 80% para os internautas. O www.submarino.com.br está realizando um saldão de livros, CDs, DVDs e fitas VHS. As livrarias virtuais também estão oferecendo parte de seu estoque com descontos de até 40%. Os sites www.americanas.com e www.shoptime.com.br estão liqüidando mais de 1 mil produtos pela rede. Americanas faz Liquidação do Milênio No site www.americanas.com o consumidor vai encontrar a Liqüidação do Milênio. São mais de 1 mil produtos com preços promocionais e descontos de até 40%. Em promoção estão cosméticos, CDs, fitas VHS, brinquedos, aparelhos de ginásticas, panelas etc. com preços a partir de R$ 2,00. O site www.shoptime.com.br está oferecendo dezenas de produtos com desconto de até 40%. São notebooks, videocassete, microfone, toca-fitas, brinquedos, CD-Rom, relógios, secadores de cabelo, toalhas e edredons com preços promocionais. Submarino promove saldão de produtos O site www.submarino.com.br está promovendo o saldão de final de ano. Na seção de livros os descontos chegam a 80%. O internauta encontra livros como o Alquimista, de Paulo Coelho que passou de R$ 21,50 para R$ 11,83. O minidicionário Melhoramentos que custava R$ 13,15 pode ser comprado por R$ 6,58. O Infermo, de Patrícia Melo custava R$ 29,00 e agora poder ser comprado por R$ 18,80. Na seção de CDs os preços têm até 50% de desconto. Os destaques são: Brilhantes, de Milton Nascimento que passou de R$ 12,90 para R$ 5,90; Meus Momentos (duplo), de Djavan, que passou de R$ 12,90 para R$ 9,90 e Na Balada 3, da Jovem Pan, que passou de R$ 16,70 para R$ 9,90. Na seção de VHS, o Submarino também está queimando seu estoque. A fita do filme Jornada nas Estrelas - Generation que custava R$ 13,99 pode ser encontrada por R$ 9,99. O filme Show de Truman, o Show da Vida passou de R$ 16,90 para R$ 11,90. Os DVDs também fazem parte do saldão. O DVD Acústico MTV do Capital Inicial que custava R$ 34,90 sai por R$ 27,90. O show ao vivo de Ney Matogrosso passou de R$ 39,90 para R$ 29,90 e o filme MIB - Homens de Preto que estava R$ 36,90 agora custa R$ 30,90. Livrarias também oferecem descontos As livrarias virtuais www.saraiva.com.br e www.siciliano.com.br também estão com promoções. Os descontos são de até 40% para livros, CDs, fitas VHS, DVDs, softwares e acessórios para informática. Outra boa opção para o consumidor que procura ofertas é o www.buscape.com.br. No site são encontrados diversos preços de produtos em diferentes estabelecimentos, o que permite ao consumidor comparar preços antes de comprar. O site fornece pesquisa de preços de eletrodomésticos, roupas e acessórios, alimentos, brinquedos, etc.