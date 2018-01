Comércio eletrônico teve crescimento no Natal. Três das maiores lojas virtuais do País comemoram o bom desempenho de vendas no Natal. O amelia.com.br, americanas.com e submarino.com informaram que suas vendas aumentaram no período do Natal e que o desempenho foi melhor que em 1999. O amelia.com.br, do Grupo Pão de Açúcar, informou que as vendas pela Internet aumentaram 220% do dia 1º ao 25 de dezembro em relação ao mesmo período do ano anterior. A loja virtual entregou 1,5 milhão de itens, incluindo os negócios fechados pelo telefone 0800, com picos de 80 mil produtos por dia. O americanas.com registrou média de acessos de 70 mil itens por dia em dezembro, 40% mais do que em novembro. A média de 3 mil pedidos por dia foi 150% maior do que a de outros meses, de 1.200 pedidos diários. O submarino.com informou que as vendas de Natal foram 10 vezes superiores às de 99. No período de 15 de novembro a 24 de dezembro, a empresa movimentou R$ 10 milhões, com 150 mil pedidos. Veja o link para as lojas abaixo. Maior suporte para crescimento As lojas virtuais informaram ter entregado os produtos com 99% de acerto este ano. Para evitar falhas ocorridas em 99, as empresas prepararam planos logísticos para suportar o aumento da demanda no Natal. A equipe do centro de distribuição do americanas.com em São Paulo foi reforçada. Cerca de 100 pessoas, entre operação e suporte, trabalharam neste último mês em turnos dobrados. O amelia.com.br, que tem 15 mil itens disponíveis, organizou uma operação logística para entregar até 100 mil produtos por dia. Na média, o site vende todos os meses cerca de 60 mil produtos diariamente. O submarino.com.br, que vende livros, CDs, DVDs, games, brinquedos e eletrônicos, comercializou 300 mil itens de 15 de novembro a 24 de dezembro. Dos R$ 10 milhões movimentados no período de Natal, R$ 2,2 milhões foram de compras internacionais.