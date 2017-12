Comércio: endividados crescem em dezembro Os consumidores da região metropolitana de São Paulo estão mais endividados em dezembro em relação a novembro. O número de pessoas e famílias com dívidas de curto e longo prazo cresceu 4,3% neste mês, em comparação com o mês passado, e diminuiu 2,7% ante dezembro de 1999. Os dados fazem parte da pesquisa do Índice de Endividamento e Inadimplência (IEI), divulgada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fcesp) em parceria com a Agência Estado. Neste mês, houve uma leve piora nas condições de pagamento dos consumidores com aumento no endividamento e manutenção no comprometimento da renda com gastos correntes. "O aumento dos preços dos combustíveis ainda não apresentou impacto no nível de comprometimento de renda", de acordo com o IEI. A inadimplência, no mês, caiu 6,7% em relação a novembro, e 15,2% contra dezembro do ano passado. O porcentual de consumidores que não poderão saldar seus compromissos aumentou 19,1%, atingindo pontuação de 169,92, contra 142,74 atingida no mês anterior.