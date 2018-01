Comércio entre Israel e Brasil pode dobrar, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan - que encerrou nesta quarta-feira uma visita de cinco dias a Israel - acha que o comércio entre o país e o Brasil pode dobrar. "Na área do comércio, onde temos hoje uma corrente total de cerca de US$ 700 milhões, em números de 2004, acredito que no curto prazo poderemos passar de US$ 1 bilhão, e que este número pode ser dobrado, provavelmente em 3 anos, porque as oportunidades são muito grandes", disse ele. Para o ministro, a visita serviu para abrir inúmeras portas para a cooperação entre as duas economias que, segundo ele, são complementares. Uma das áreas de interesse de Israel é o álcool combustível, que poderia preencher uma necessidade urgente de Israel, já que o país sofre de um grave problema de poluição. Tecnologias Segundo o ministro, a expansão do comércio entre os dois países não é apenas uma previsão teórica. "Se olhamos os contatos feitos pela Petrobras, pela Embraer e por outras empresas aqui presentes, não estamos falando de teorias, estamos falando de coisas concretas que podem acontecer já no curto prazo", disse. O ministro informou que Israel tem interesse em tecnologias brasileiras, principalmente nas áreas de energia renovável, bioenergia e veículos híbridos, nas quais o Brasil já tem uma experiência em funcionamento. O Brasil tem interesse em cooperação tecnológica com Israel, especialmente nas áreas da nanotecnologia, biotecnologia e microeletrônica. Durante a visita, Furlan se encontrou com líderes políticos e empresariais, entre eles o presidente, Moshe Katzav, e o vice-primeiro-ministro, Ehud Olmert. "A receptividade que tivemos foi notável, do presidente e dos vários ministros, esses não foram encontros formais, mas sim de amizade e de cooperação", disse o ministro. Visita Furlan trouxe convites do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Katzav e o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, visitem o Brasil. De acordo com Furlan, Katzav demonstrou interesse em visitar o Brasil no verão de 2006.