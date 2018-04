Comércio entre países da AL cai 15% no semestre Apesar de todo os esforços dos governos da América Latina para promover uma maior integração na região, o comércio entre países do bloco sofreu uma queda de 15% no primeiro semestre de 2002 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), que promete divulgar, até o final do mês, um amplo relatório sobre o comércio na América Latina. A razão para a queda do comércio na região é a diminuição no ritmo de importação dos países. "Com a queda na entrada de capital nos países em função das crises financeiras, as economias são obrigadas a importar menos se quiserem manter uma balança de pagamentos razoavelmente equilibrada", afirma o chefe do departamento de estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC), Michael Finger. Para ele, porém, a Aladi está sendo "otimista" ao fazer a avaliação do semestre. Segundo dados da OMC, o comércio do Brasil com a região caiu cerca de 23% nos primeiros seis meses em relação ao primeiro semestre de 2001, sendo apenas superada pela queda na Argentina, que ultrapassou 55%. "Apenas nos três primeiros meses deste ano, o fluxo de comércio da Argentina com os países vizinhos despencou 64%", explica Finger. Um dos casos mais graves é o do Uruguai, que teve suas exportações ao mercado argentino reduzidas em 70%, afetando a própria economia do país. Até mesmo o México, que tem relações comerciais pouco voltadas para a América Latina, sofreu com a queda nas importações na região. Segundo a OMC, as vendas mexicanas sofreram uma redução de 8,5% no primeiro semestre do ano. Outro país que normalmente tem se saído imune das crises é o Chile. Mas desta vez, o comércio do país com as economias latino-americanas foi reduzido em quase 20% nos últimos seis meses. Alca é ameaça ao Brasil Segundo o estudo, a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), planejada para ocorrer em 2005 e com a participação de 34 países, representa mais ameaças que oportunidades para o Brasil. O Brasil sofre a ameaça de perder, segundo a Aladi, mercado em 176 produtos exportados por empresas nacionais para os mercados do hemisfério, o que representa 10% do comércio do Brasil com os países vizinhos. O motivo é claro: a concorrência dos produtos dos Estados Unidos e Canadá, que entrariam nos mercados dos países latino-americanos em condição de igualdade com o Brasil. A principal ameaça ao Brasil está no setor de manufaturados. Máquinas e equipamentos, veículos, papel e celulose e produtos químicos poderiam perder mercado para as exportações do Canadá e dos EUA. No caso das exportações de veículos, poderia haver uma ameaça a 70% das exportações totais do setor no Brasil. Na avaliação da Aladi, os principais problemas enfrentados pelo Brasil estariam nos mercados da Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Atualmente, o País conta com tratamento preferencial para exportar seus produtos a esses mercados, mas, com a criação da Alca, os benefícios acabarão sendo estendidos a todos os países do continente. Apesar das ameaças, a Alca também pode ser vista como uma oportunidade para que o Brasil aumente suas vendas aos mercados dos Estados Unidos e Canadá. Segundo a Aladi, 79 produtos poderiam se beneficiar do acordo hemisférico, entre eles o de alimentos, café, frutas, açúcar, aço e calçados. A questão, porém, é saber se, além da redução tarifária, os norte-americanos irão retirar entraves com barreiras fitossanitárias e salvaguardas. E não será apenas o Brasil que sofrerá com a criação da Alca. A Argentina, segundo a Aladi, pode enfrentar um problema ainda maior. Segundo a entidade, apenas 61 itens da pauta de exportação da Argentina seriam beneficiados pela criação da Alca. Já os prejuízos ocorreriam em 173 produtos. A Argentina, por exemplo, poderá sofrer a concorrência dos Estados Unidos para exportar trigo ao Brasil, seu mercado cativo desde a criação do Mercosul. Outra exportação argentina que pode ser atingida pela concorrência norte-americana é o setor de combustíveis.