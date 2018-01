Comércio exterior chinês deve alcançar US$ 1,7 tri O comércio exterior da China deverá movimentar US$ 1,7 trilhão neste ano, com um avanço de 20% sobre 2005. A previsão foi divulgada hoje pelo Centro de Previsões Científicas da Academia de Ciências da China. O superávit da balança comercial (exportações menos importações) deverá chegar a US$ 100 bilhões. Segundo os analistas do Centro, o ritmo de crescimento das importações nacionais deve crescer de forma ativa. As exportações, por outro lado, devem desacelerar em virtude da flutuação das taxas de juros e do yuan, bem como do agravamento das contendas comerciais internacionais.