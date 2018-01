Comércio exterior da China tem superávit recorde em janeiro O comércio exterior da China apresentou um superávit recorde para o mês de janeiro, ficando em US$ 9,49 bilhões - 46,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2005. Conforme informou hoje a alfândega chinesa, as exportações somaram US$ 64,9 bilhões, com alta de 28,1%, enquanto que as importações totalizaram USS 55,5 bilhões, com avanço de 25,4%. Analistas ouvidos pela imprensa local acreditam que o superávit comercial chinês possa ultrapassar a casa de US$ 105 bilhões este ano, caso o yuan se mantenha na relação de 8 por 1 com o dólar. A tendência é que a China volte a sofrer novas pressões internacionais para valorizar sua moeda. No ano passado o superávit da balança chinesa atingiu US$ 10,9 bilhões, mais do que triplicando em relação ao ano anterior. Com isso, as reservas cambiais chinesas saltaram para US$ 819 bilhões no ano passado.