Comércio: faturamento cai 0,44% em maio O faturamento real do comércio varejista da região metropolitana de São Paulo registrou queda de 0,44% em maio, ante saldo positivo de 11,75% em abril, considerando o ajuste de sazonalidade, ou seja, descontando-se fatores típicos recorrentes, de acordo com a época do ano, como a queda de vendas após o natal, ou as liqüidações de fim de estação. Já sem levar em conta o ajuste, o faturamento ficou positivo neste mês em 4,65%. No acumulado do ano a taxa alcançou 11,05%. As vendas físicas do setor em maio, considerando o ajuste de sazonalidade, também caíram (- 2,11%). Em abril, as vendas tiveram variação positiva de 13,02%, enquanto no acumulado do ano, até o mês em análise em comparação a igual período de 1999, o índice está em alta (5,27%). Os dados fazem parte da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP) e divulgada em parceria com a Agência Estado. Segundo o economista da Federação, Fábio Pina, o resultado acumulado da pesquisa, tanto do faturamento real quanto das vendas físicas mostram que o comércio está numa fase boa. Cresce o faturamento dos semiduráveis e do setor automotivo O grupo de semiduráveis no faturamento real, sazonalizado, cresceu 12,29% em maio e caiu 32,89% em abril. Já as vendas físicas do setor tiveram alta de 10,95% no mês em análise e queda de 28,80% verificado no anterior. Os bens duráveis de consumo aumentaram 2,29%, no faturamento real, e 2,46% nas vendas físicas - ambos considerando o ajuste de sazonalidade. A pesquisa mostra que o grupo de comércio automotivo apresentou variação positiva de 11,64% e 11,32% (faturamento real e vendas físicas, respectivamente). Segundo Pina, a queda da taxas de juros divulgada pelo Banco Central de 18,5% para 17,5% e a facilidade das linhas de crédito podem estar contribuindo com a melhora das vendas. O faturamento real do setor de materiais de construção ficou negativo em 2,24%, enquanto as vendas físicas atingiram menos 3,69% (ambos com ajuste de sazonalidade). Mas no acumulado do ano, a taxa está positiva em 7,39%.