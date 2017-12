Comércio: faturamento cresceu 5,20% O comércio varejista obteve um novo aumento do faturamento real em agosto, segundo os dados preliminares da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP) em parceria com a Agência Estado. O crescimento do comércio é de 5,20% sobre julho e de 19,84% sobre agosto de 1999 Para o economista Fábio Pina, da FCESP, a principal explicação é o aumento das vendas de produtos do grupo de bens duráveis e veículos, que cresceram 23% e 31% respectivamente sobre o mesmo período de 1999. Ainda que os dados sejam da pesquisa prévia, eles têm sido confirmados nas informações consolidadas. A comparação com agosto do ano passado está prejudicada, diz Pina, porque houve um péssimo desempenho do comércio no mês em 1999. Além do crescimento das vendas reais de bens duráveis, houve aumento do faturamento também no grupo dos bens não duráveis, de 21% sobre o mesmo mês do ano passado, ainda que apresentem resultado negativo de 0,38%, na comparação com julho deste ano.