Comércio: faturamento real em alta O faturamento real do comércio varejista voltou a subir em julho, 1,34%, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com os números definitivos da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, em parceria com a Agência Estado. Se for considerado o ajuste de sazonalidade, o aumento foi de 1,34%, mas sem o ajuste o crescimento é de 13,51%. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o crescimento do faturamento real chega a mais 11,21%. Os dados da PCCV mostram que o faturamento mantém-se no mais alto patamar desde o início da década de 90 e, principalmente após o Plano Real, em 1994. O grupo que mais faturou, em julho, foi o de semiduráveis, como era de se esperar por causa da época do ano, obtendo índice positivo de 6,57%. Em seguida, aparece o setor de comércio automotivo que faturou 3,38%.