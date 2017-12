Comércio faz encomendas e dá fôlego à indústria O ano começa aquecido para os fabricantes de televisores, DVDs, aparelhos de som, telefones celulares e eletroportáteis, como ventiladores, espremedores de frutas, liquidificadores, entre outros. Depois de ter atingido as metas de vendas do Natal, com crescimento de até 30% em relação ao mesmo período de 2002, as grandes redes de lojas estão confirmando as programações de compras para janeiro, com volume também até 30% maior na comparação com janeiro deste ano. O aumento no volume de pedidos não garante o espetáculo do crescimento previsto pelo governo para 2004, mas sustenta uma recuperação modesta e gradual da atividade, com a manutenção do nível atual de emprego. Além de o comércio ter comprado na medida certa para o Natal, evitando virar o ano com estoques excessivos, a novidade foi o fato de a indústria já ter acenado com aumentos de preços para o começo de 2004. Essa sinalização deverá contribuir para ampliar as encomendas do varejo no mês que vem. É que há fabricantes que vão dar ainda uma colher de chá para o comércio e pretendem reajustar as tabelas só em fevereiro. Com isso, as lojas devem aproveitar a deixa e encomendar um volume maior de produtos, antecipando as compras para escapar do aumento. Trabalho aos sábados A Semp Toshiba, por exemplo, uma das maiores fabricantes da aparelhos de imagem e som, entra 2004 com volume de pedidos 15% maior na comparação com janeiro deste ano, segundo o diretor Nacional de Vendas, Luiz Freitas. Ele pondera que o primeiro trimestre de 2003 foi muito ruim. De toda forma, com essa programação de vendas para o início de 2004, a empresa retoma o patamar de pedidos de janeiro de 2001, que teve uma boa reposição de estoques, uma vez que o Natal de 2000 foi o melhor desde 1990 para venda a crédito, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Com cerca de mil funcionários em Manaus (AM), a empresa antecipou a produção de dezembro para novembro, trabalhou normalmente aos sábados para dar conta dos pedidos e poder cumprir o recesso de fim de ano. Também os cerca de 300 trabalhadores temporários contratados em setembro para a produção de Natal serão mantidos neste início de ano. A Mondial, que produz eletroportáteis e ventiladores, é outra que está otimista. "Vamos trabalhar em janeiro à plena carga, em três turnos, e manter as contratações feitas no fim do ano", diz o diretor Giovanni Cardoso. Para janeiro, as encomendas de eletroportáteis de cozinha e ventiladores estão entre 20% 30% maiores do que em igual período de 2003. Ele conta que hoje a empresa já tem cerca de 80% dos pedidos de compra de ventiladores confirmados para janeiro; na linha de eletroportáteis para cozinha, o índice é de 60%. "No começo de 2003, a situação foi totalmente diferente: teve cliente que fez o primeiro pedido do ano só em março", diz o diretor. Janeiro gordo Apesar das liquidações após o Natal, o varejo sinaliza que janeiro será gordo. A Lojas Cem, por exemplo, se programou para vender 30% a mais no início de 2004 em relação a janeiro de 2003. "Já estamos com os produtos em casa", conta o supervisor geral da rede, Valdemir Colleone. Para escapar da pressão da indústria por aumentos de preços, especialmente nos últimos meses com o reaquecimento do mercado, a empresa optou por antecipar compras, tanto é que hoje tem estoques para 60 dias. De acordo com Colleone, o Natal foi muito bom, o faturamento cresceu 40% em relação à mesma data de 2002. Com isso, a empresa conseguiu voltar para o patamar de vendas do Natal de 2000, o melhor da década. Mesmo tendo iniciado uma liquidação um dia após o Natal com descontos de até 60%, a rede Extra registrou crescimento de 30% nas vendas de eletroeletrônicos este mês na comparação com dezembro de 2002. O diretor da Categoria Eletroeletrônicos da rede, Marcelo Bazzali, ressalta que só uma pequena parcela dos produto é saldo do Natal e que os itens foram negociados especialmente para a liquidação. A intenção é manter o ritmo de crescimento de vendas mesmo após o Natal. Sem revelar o nível de encomendas para 2004, ele diz que espera um janeiro " bom". A Lojas Colombo, por exemplo, encomendou um volume de mercadorias 30% maior para janeiro em relação ao mesmo mês de 2003. "Tivemos um bom dezembro, com crescimento de 30% a 35% , levando-se em conta o mesmo número de lojas", diz o diretor de Compras, Olivar Berlaver. Ele conta que a venda de celular foi o dobro da do ano passado.