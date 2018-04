Comércio global cai pela primeira vez desde 2001 Depois de anos em plena expansão, o comércio mundial vai sofrer retração em 2009. Essa será a terceira vez em 32 anos que as exportações mundiais terão queda. Em 2008, o comércio entre as grandes potências já está no vermelho diante da recessão nas economias ricas e os dados positivos apenas estão sendo mantidos no total mundial graças aos mercados emergentes. Para 2009, dados preliminares da Organização Mundial do Comércio (OMC) apontam uma retração das exportações mundiais. Se a queda se confirmar, ela será a primeira em sete anos. Desde 1976, o comércio mundial sofreu uma retração em apenas outras duas ocasiões: 1982 e 2001. Os fluxos de bens entre Estados Unidos, Europa e Japão já estão menores do que em 2007, algo que não ocorria desde o início da atual década. Para especialistas, o Brasil não escapará e as exportações nacionais serão afetadas. A recessão na Europa, por exemplo, faz desabar as importações dos 27 países do bloco e a previsão é de que o mercado europeu esteja em seu pior momento em seis anos. As perspectivas são uma ameaça suplementar às exportações brasileiras para um de seus principais mercados no mundo para bens agrícolas. Já em outubro, a taxa de crescimento das vendas brasileiras para o mercado europeu caiu em relação aos meses anteriores. Dados divulgados no fim de semana pelo principal instituto de pesquisas sobre comércio na Europa, o Escritório Holandês de Avaliação Econômica, apontam que as importações vão aumentar apenas 3% em 2008. Para 2009, o fraco desempenho será mantido, afetando as exportações dos países emergentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.