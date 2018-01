Comércio inicia promoções com descontos de até 70% Quem deixou para fazer as compras depois do Natal, vai sair ganhando. Grandes redes como Casas Bahia, Extra e Ponto Frio anunciam promoções a partir desta segunda-feira. A corrida começou cedo nos hipermercados Extra. A partir das 7h00, até o dia 31, entram em promoção mais de 2 mil itens com descontos de até 60%. Um aparelho DVD da marca Cougar, por exemplo, que era vendido por R$ 299, baixou para R$ 179. Nas Casas Bahia, a liquidação ocorre apenas nesta segunda. Nas lojas, alguns produtos podem ser encontrados com até 50% de desconto e, no caso de compra a prazo, a primeira parcela será cobrada apenas em fevereiro. Lojas virtuais também estão com preços mais baixos. Submarino, Magazine Luiza e Americanas.com oferecem vantagens como fretes grátis, parcelamentos e descontos que chegam a 70%. Até o fim do ano, o movimento das lojas e shoppings deve ficar aquecido com as promoções de queima de estoques. Nas semanas seguintes ao Natal, também há a temporada de trocas de presentes e as compras de revéillon e férias.