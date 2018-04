Comércio mundial deve crescer menos em 2007, diz OMC O crescimento do comércio mundial em 2007 será inferior ao de 2006. A projeção é da Organização Mundial do Comércio (OMC) que, em seu relatório anual estima que o aumento neste ano será de apenas 6% em termos de volume, contra 8% em 2006. Em valores, o aumento foi de 15% no ano passado, graças a alta nos preços de commodities e petróleo. No total, o comércio mundial de bens movimentou US$ 12 trilhões no ano passado, além de outros US$ 2,7 trilhões no comércio de serviços. A grande novidade de 2006, porém, foi a China, que passou a ocupar o terceiro lugar como maior exportador do mundo e deve desbancar Alemanha e Estados Unidos até o final do ano. Em apenas seis anos, Pequim dobrou sua participação no comércio mundial e hoje representa 8% de todas as exportações do mundo, com US$ 969 bilhões, contra US$ 1,03 trilhão dos EStados Unidos e US$ 1,11 trilhão da Alemanha. Com um crescimento de 27% em suas vendas em apenas um ano, os chineses chegaram a superar os Estados Unidos no segundo semestre do ano passado, mas ainda assim terminaram 2006 na terceira colocação. A previsão dos economistas da entidade é de que, até o final do Ano, os chineses sejam os segundo maiores exportadores e que, nos últimos meses de 2007, estarão exportando também mais que a Alemanha por mês. Ao contrário do Brasil, as vendas chinesas não cresceram só em valores,mas também em volumes. "Será uma questão de meses até que os chineses superem também a Alemanha e se torne o maior exportador do mundo", avisa uma especialista na OMC. "Esse desempenho da China deve ser visto como uma verdadeira revolução na geografia do comércio mundial, principalmente diante do fato de Pequim estar na OMC há apenas cinco anos", alerta um diplomata europeu. Para um negociador brasileiro,ficará cada vez mais difícil para que a China alegue que não pode abrir seu mercado por ser um país em desenvolvimento e ter entrado apenas há cinco anos na OMC. Em termos de importações, os chineses ainda estão longe dos americanos, que compram 15% de tudo o que é comercializado no mundo - quase US$ 2 trilhões. As importações de Pequim, apesar de aumentar,atingem US$ 720 bilhões. Economia global Para o restante do mundo, a OMC mantém certa cautela. A razão para a queda no crescimento do comércio são as incertezas econômicas mais pronunciadas em 2007, tanto nos mercados financeiros e imobiliários. Com esse cenário, a expansão econômica do mundo estaria afetada. Depois de crescer 3,7% em 2005, o PIB mundial deve aumentar em 3% em 2007. A conseqüência é uma queda também da expansão do comércio. A taxa de 6% é também inferior à marca de 2005. Já o crescimento de 8% em 2006 - o maior desde 2000 - somente foi atingido graças a retomada econômica e comercial da Europa, com 7,5% de crescimento das exportações, a melhor taxa desde 2000. A recuperação do Japão e dos altos índices de exportações e importação na China e Índia também contribuíram. Os Estados Unidos viveram uma situação única. Seu déficit comercial continuou a crescer. Mas o país teve o melhor desempenho das exportações em dez anos, com aumento de 14% em valor, em parte por causa do dólar desvalorizado. Já os preços das matérias-primas tiveram um papel fundamental nos resultados de 2006. 40% do aumento registrado de 15% em valores nas exportações mundiais ocorreram graças a inflação dos preços. Os valores dos metais aumentaram em 56%, contra 20% para os combustíveis e 10% nos produtos agrícolas. Para exportadores de petróleo, portanto, o ano foi de superávit em suas balanças comerciais. Parte desse aumento de preços ajudou os países emergentes a atingirem um recorde em sua participação no comércio internacional, com 36% de tudo o que é exportado. Até os 40 países mais pobres do mundo tiveram um crescimento de 30% em suas exportações, ainda que representem juntos apenas 0,9% do comércio mundial. Entre as regiões do mundo, a mais dinâmica foi a Ásia, com um aumento de 13,5% de suas exportações Em volumes em 2006, acumulando US$ 3,2 trilhões. A OMC estima que, para 2007, já há sinais de enfraquecimento do comércio. O principal deles é a queda na demanda doméstica americana desde o final de 2006. Essa tendência deve ser mantida para 2007, com uma queda das importações do país que mais compra no mundo. Os países da OCDE também terão uma queda de 2,5 pontos percentuais em suas importações em relação aos 7% de aumento em 2006, o que afetará as vendas de todo o mundo, principalmente dos mercados emergentes. Para o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, a queda de 2007 prova que a economia mundial precisa continuar se reformando. "O desempenho forte de 2006 é bem-vindo, em especial os ganhos para os mais pobres e emergentes. Mas isso precisa ser consolidado. As incertezas pela frente são alertas de que não podemos deixar de focar nossas atenções na reforma da economia mundial", disse Lamy. Para ele, essa reforma deve ser feita fortalecendo sistema multilateral, que tem o poder de estabilizar os mercados. "A conclusão da Rodada Doha é um grande potencial para o crescimento e redução de pobreza. Acordo ainda traria mais estabilidade de regras", completou.