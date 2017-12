Comércio mundial poderá crescer 7,5% este ano, diz OMC O comércio mundial poderá crescer 7,5% neste ano, segundo avaliação feita hoje pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Em 2003, as trocas internacionais tiveram um incremento de 4,5%, atingindo US$ 7,3 trilhões no comércio de bens e US$ 1,7 trilhão nos intercâmbios em serviços. Em termos nominais, o aumento registrado em 2003 foi de 16%, graças ao aumento nos preços de petróleo e nas mudanças cambiais no euro. Se a estimativa da OMC for confirmada, o crescimento para este ano será superior à taxa média do aumento do comércio mundial entre 1990 e 2003. O otimismo ocorre diante das perspectivas de que o PIB mundial sofrerá um aumento de 3,7% em 2004. Em 2003, o aumento da produção mundial foi de 2,5%, maior do que previsto e contrariando analistas que apontavam a guerra no Iraque e a pneumonia atípica na Ásia como fatores que poderiam arrastar a recessão global. Mas os riscos ainda existem, entre eles a queda no rítmo de importação dos Estados Unidos, que há três anos registra compras cada vez mais volumosas de produtos de todo o planeta. Em 2003, o déficit norte-americano já chegava a 4,9% do PIB. Outro risco é a eventual redução de demanda na Europa, situação que pode ser influenciada se a economia não der sinais de que está se recuperando. O preço do petróleo é outro risco. As previsões de crescimento do PIB mundial e do comércio em 2004 estão baseadas na eventual queda dos preços do petróleo. Para o diretor da OMC, Supachai Panitchpakdi, o crescimento do comércio está sendo desigual e com muitos obstáculos, principalmente por meio de negociações da Rodada da OMC.