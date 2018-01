Comércio no RJ dá sinais de recuperação O comércio da região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentou recuperação em julho, segundo informou hoje o Instituto Fecomércio-RJ. De acordo com comunicado da instituição, a pesquisa Opinião do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que, em sintonia com o movimento de recuperação da economia, diversos setores do comércio da região demonstraram melhora no desempenho. Na pesquisa, houve alta de faturamento em julho, ante julho de 2003, em 12 segmentos entre os 26 pesquisados. Segundo a entidade, alguns ramos que dependem de crédito continuaram apresentando altas expressivas no faturamento, na comparação com julho de 2003, como Eletrodoméstico (12,26%) e Magazine (7,07%). "Bons resultados em outros segmentos demonstram que a recuperação começa a se generalizar", informou o comunicado, citando as altas de faturamento em julho, ante julho do ano passado, nos segmentos de Hotelaria (7,85%), Ótica (7,32%), Perfumaria (6,07%), Calçado (5,50%), Roupa (5,39%), Supermercado (3,94%), Diversão (3,05%), Lavanderia (2,88%), Restaurante (1,87%) e Autopeça (1,70%). Para o diretor do instituto, Luiz Roberto Cunha, o mês de julho confirmou as expectativas positivas estimadas para o setor. "A participação do cartão de crédito nas vendas também cresceu um pouco, ajudando a consolidar essa forma de oferecer crédito aos clientes", explicou o economista em comunicado. Para agosto, a expectativa dos comerciantes é que o faturamento volte a subir, em média, 10%, segundo a pesquisa. Inadimplência A análise mostrou ainda que o porcentual de cheques sem fundos recebidos pelo comércio caiu de 2,07% em junho para 1,67% em julho. É a segunda queda consecutiva: em maio, o porcentual tinha sido de 2,67%. A pesquisa teve a participação de 1.529 estabelecimentos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.