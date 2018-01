Comércio no RJ espera aumento de 10,56% nas vendas de Páscoa O comércio da região metropolitana do Rio de Janeiro espera alta de 10,56% nas vendas da Páscoa deste ano, em comparação com igual período no ano passado. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ, que coordenou pesquisa sobre o tema. De acordo com a instituição, dos 136 empresários ouvidos para a pesquisa, 44,12% aumentaram as encomendas relacionadas à Páscoa aos fornecedores, para atender a demanda na data este ano. "Isso significa que os estoques estão cerca de 2,85% maiores do que em 2004", detalhou o instituto, no comunicado. Porém, a entidade informou ainda que, este ano, 64,71% das empresas pesquisadas detectaram aumento nos preços cobrados pelos fornecedores, sendo que a alta média ficou em 6,09%. Apesar disso, os comerciantes permanecem otimistas sobre os negócios neste período. De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados, ou 65,44%, espera faturar mais do que na Páscoa passada, e somente 13,97% acreditam que o faturamento na Páscoa vai cair, em comparação com igual data em 2004. A pesquisa apontou também que os estabelecimentos pesquisados aumentaram o número de pessoal ocupado para a atender a demanda nessa época do ano: 29,41% dos estabelecimentos consultados contrataram funcionários especialmente para o período de Páscoa, segundo a análise. Para o instituto, os comerciantes estão atentos à recuperação do poder aquisitivo dos consumidores na região metropolitana do Rio. O instituto acrescentou que 61,03% dos entrevistados informaram a realização de promoções especiais para a divulgação das novidades no setor de ovos de chocolate e outros produtos específicos para a data.