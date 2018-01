Comércio no RJ está mais confiante com Natal Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-RJ revela que a maior parte dos consumidores (72%) da região metropolitana do Rio de Janeiro pretende gastar mais no Natal neste ano do que no ano passado. Entre os entrevistados, 74,6% têm a intenção de presentear alguém, em média seis pessoas. O total de gastos deve ficar em torno de R$ 334,00, valor bem superior aos R$ 211,00 registrados em 2004. A pesquisa mostra ainda que a maior parte (79,9%) dos entrevistados pretende pagar à vista as compras de Natal e, entre os que vão optar por parcelamento, a escolha será por quatro prestações, em média, no cartão de crédito. Os produtos preferidos para presentear serão roupas e acessórios (opção de 24,03% dos entrevistados, lembrancinhas (16,95%), brinquedos (12,82%), CDs e DVDs (3,73%) e artigos de perfumaria (2,11%). Dos 1054 consumidores entrevistados, 60% ganham menos de R$ 2.400 e 38% ganham acima desse valor. Contratações estáveis no período A pesquisa destacou ainda que o faturamento do comércio na região metropolitana do Rio de Janeiro cresceu 2,7% em outubro ante igual mês do ano passado. Neste ano, 35,1% dos empresários entrevistados confirmaram que vão contratar empregados temporários para o Natal, porcentual estável em relação ao ano passado. Entretanto, subiu o porcentual dos que pretendem manter os temporários até o final de janeiro do próximo ano, de 27,4% em 2004 para 34,8% em 2005. A pesquisa mostra ainda que o salário dos temporários neste ano será bem maior do que no ano passado, atingindo uma média de R$ 518,50, um aumento de 19,5% na comparação com 2004, quando foi de R$ 433,50.