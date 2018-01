Comércio otimista com queda dos juros No último dia 17, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou queda de 15,75% para 15,25% ao ano da Selic, a taxa de juros básica da economia. O corte servirá para reduzir as taxas de juros dos financiamentos de longo prazo e aumentar as vendas do comércio neste ano. Esta é a opinião do diretor de economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, e do presidente da Associação Brasileiras do Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun. Eles apostam em um ano positivo e de crescimento de movimento nas lojas de varejo. Solimeo acredita que a redução dos juros não afetará o setor de imediato. "A melhora virá lentamente. O setor analisará a repercussão da medida no mercado financeiro para depois reduzir juros", avalia. Ele acredita que as taxas dos financiamentos de longo prazo serão as primeiras a sofrerem reduções. A perspectiva do diretor econômico da ACSP para este ano é otimista. "O mercado deve crescer cerca de 5% a 6% em 2001. As perspectivas de novas quedas de juros, crescimento de 4,5% da economia e a diminuição da taxa de inadimplência e desemprego são positivas para o comércio", explica. A expectativa do presidente da Alshop também é positiva. "O setor deve fechar o primeiro semestre com um crescimento de 8% nas vendas com relação ao ano passado", prevê. Sahyoun aposta que até o final do ano a taxa Selic deve chegar aos 10% ao ano, não ocorrendo nenhuma mudança relevante no cenário internacional. "Se os juros continuarem em queda, o mercado de crédito e financiamento terá uma fase de forte concorrência e conseqüentemente os juros ao consumidor devem cair", acredita. Sayoun aposta no sucesso da 8ª edição do Liquida São Paulo, megaliquidação dos shoppings centers de São Paulo com início previsto para 9 de fevereiro. A promoção terá descontos de até 60%. "Já está confirmada a participação de 25 shoppings da Grande São Paulo. Esperamos contar com no mínimo trinta participantes", conta.