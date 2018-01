Comércio paulista inicia dezembro vendendo mais O comércio da região metropolitana de São Paulo iniciou o mês de dezembro vendendo mais na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), o aumento chega a 6,21%. O melhor desempenho ficou com os estabelecimentos que vendem calçados, roupas e tecidos (semiduráveis), cujo faturamento cresceu 7,77%. As vendas de eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos (duráveis) subiram 6,94%. Já o comércio de supermercados e farmácias (não-duráveis) vendeu na primeira semana do mês 5,33% mais; o comércio automotivo, 5,67%; e as lojas de material de construção, 5,11%. O cartão de crédito tem sido o meio de pagamento preferido pelos consumidores, respondendo por 40,43% das transações, seguido por outros sistemas, como o de carnês. Perto de 20,21% das compras foram pagas à vista (cartão de débito, cheque ou dinheiro). O cheque pré-datado foi o meio menos utilizado, com 14,89%, o que mostra a cautela do consumidor em assumir dívidas, disse o departamento econômico da entidade. A predominância do cartão se deu, sobretudo, na compra de bens semiduráveis e materiais de construção. Já no comércio de não-duráveis, os pagamentos à vista responderam por 50% das transações. As compras de automóveis foram feitas, na maior parte, por meio de carnês. Com relação às operações de bens duráveis, os carnês e o cartão de crédito dividiram a preferência. Segundo a entidade, as promoções já começaram para estimular as vendas de Natal. Em média, 85,11% dos estabelecimentos estão utilizando este recurso. Em novembro, eram apenas 40%.