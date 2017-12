Comércio paulista pede continuidade na queda dos juros A Federação do Comércio do Estado de São Paulo disse, em comunicado, que a queda de um ponto porcentual na taxa básica de juro na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária deve continuar para "promover um crescimento real duradouro e não apenas mais um espasmo de aquecimento econômico que se esvazie com o decorrer do tempo". Para a Fecomécio-SP a queda "pode ser o primeiro ato do tão esperado espetáculo do crescimento". A nota sustenta que a "taxa real de juro em torno de 10% ainda é proibitiva para o aumento do investimento e a retomada do consumo em larga escala". A entidade afirma ainda que o BC poderia ter reduzido a Selic em "até 2 pontos, considerando, por exemplo, que a inflação está sob controle e o mercado interno enfrenta um cenário recessivo".