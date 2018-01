Comércio paulista pede mais tempo para pagar imposto O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos, reivindicou hoje ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que analise a possibilidade de aumentar os prazos de pagamento dos impostos. Segundo ele, as empresas comerciais estão sufocadas pela carga tributária e muitas delas pagam impostos antes de receberem do consumidor. Ele disse que há dez anos a carga tributária era de 20% e chegou hoje a 37%. O presidente do BC disse que a proposta tem o inconveniente de melhorar o caixa das empresas por meio da postergação do pagamento e piorar o recebimento de impostos pelo Tesouro Nacional. Meirelles disse que a questão está sendo discutida no Congresso com a reforma tributária e que o governo não pretende elevar a carga tributária.