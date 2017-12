Comércio prevê efeitos negativos da alta dos juros A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) voltou a alertar hoje que a nova elevação da Selic, anunciada hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), acarretará efeitos negativos para a economia brasileira no primeiro trimestre de 2005. "O crescimento do comércio este ano, com base na ampliação do crédito, já começa a se esgotar", afirmou o presidente da entidade, Abram Szajman, por meio de nota à imprensa. "Já no início do próximo ano, deverá ocorrer a redução do volume de crédito ao consumidor, que também já vê o futuro com menos otimismo", previu. De acordo com ele, um crescimento sólido da economia em 2005 pressupõe a retomada de investimentos, para que haja maior criação de empregos e aumento da renda. "Mas as constantes altas da taxa de juros geram insegurança, desestimulando os investimentos do setor privado, e elevam a dívida pública, impedindo que o governo tenha mais recursos para investir", afirmou Szajman.