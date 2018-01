Comércio prevê redução de vendas a prazo O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, disse hoje que a elevação dos juros pelo Banco Central vai causar reflexos negativos nas vendas a prazo, em decorrência do retraimento do consumidor com a decisão. "Mesmo que, na prática, o efeito sobre o crediário não aconteça de imediato, os prazos podem ser reduzidos porque os agentes econômicos passaram a temer uma elevação futura dos juros", disse. Burti afirmou que espera que o Banco Central deixe claro os motivos que o levaram a essa decisão e, principalmente, qual será sua posição para o futuro. "O mercado apostava na queda dos juros e agora está inseguro", acrescentou.