Comércio quer estender mudanças no câmbio à importação As alterações no câmbio, feitas para beneficiar o exportador, deveriam ser estendidas também aos importadores, defendeu nesta sexta-feira o diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Arnin Lore, em apresentação no 26º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). "Se fossem aumentadas as facilidades no câmbio ao usuário da divisa (importador) na mesma proporção das que foram dadas ao gerador da divisa (exportador), a gente teria um equilíbrio maior (no comércio exterior)", afirmou Lore. Lore elogiou o Banco Central e considerou a Medida Provisória 315, transformada esta semana na Lei 11.371, "um grande passo". O diretor da AEB vai fazer outra exposição nesta sexta no painel que discutirá "a proposta de modernização da política cambial e a conversão da Medida Provisória 315", que contará com a participação, entre outros, do diretor de Assuntos Internacionais do BC, Paulo Vieira da Cunha. O superintendente executivo de Câmbio do Bradesco, José Luiz Meschiatti, apresentou várias sugestões. A primeira é aumentar o prazo dos Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACCs) do limite máximo atual de 360 dias para dez anos. A segunda é o governo permitir que os bancos privados também possam oferecer financiamentos pelo programa de apoio às exportações Proex, que é feito com recursos do Tesouro Nacional. Lore também defendeu que as exportações de serviços possam ser contempladas pelo Proex. Propôs ainda o aumento do limite máximo de faturamento anual, de R$ 60 milhões para R$ 100 milhões, para enquadrar uma empresa como micro e pequena para efeito de financiamento à exportação com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e juros mais baixos, baseados na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).