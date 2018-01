Comércio registra alta no fim de semana As vendas do comércio no último fim de semana antes do Natal registraram crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Serasa, empresa de verificação de cheques. As vendas a prazo tiveram melhor desempenho, subindo 55,9%, e à vista, 2,2%. Os dados refletem o desempenho das compras pagas com cheques e não incluem as operações realizadas com cartões eletrônicos ou dinheiro. De acordo com a Serasa, as promoções do varejo estão estimulando o consumo, inclusive com o alongamento nos prazos de financiamento. Com isso, as vendas que dependem mais de crédito, como de eletroeletrônicos e celulares, estão sendo beneficiadas. Os produtos de menor valor que estão registrando maior saída são as roupas e calçados, brinquedos e CDs. A assessoria econômica da entidade informou que houve um aquecimento maior do consumo nos últimos dias e se percebe um sentimento de confiança do consumidor para assumir compromissos. Os shopping centers também registraram no último fim de semana o melhor índice de vendas do mês, de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), o que indica uma corrida de última hora. O meio de pagamento preferido tem sido o cartão de crédito, sobretudo na modalidade de parcelamento sem juros, informou a entidade. A média de gastos com presentes está entre R$ 15 e R$ 20 nos shoppings populares e entre R$ 50 e R$ 70 em shoppings voltados para um público de maior poder aquisitivo.