Comércio: registros no SPC crescem 9,4% O movimento no comércio continua estável segundo os dados divulgados pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Há uma queda de 8,6% nas consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em comparação ao mesmo período de novembro de 1999 e de 4,7% em relação à primeira quinzena de outubro. Em contrapartida, há aumento de 10,5% nas consultas ao Telecheque e de 7,7% sobre os primeiros 15 dias de outubro de 2000, com relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem um crescimento de 9,4% nos registros do SPC, em comparação a outubro último, ao mesmo tempo em que há uma queda de 12,7% nos cancelamentos de registros no mesmo SPC. Os dois feriados de novembro (2 e 15) derrubaram as vendas. Mas, de acordo com a avaliação ACSP, as vendas devem recuperar-se até o final do mês e fechar com sinal positivo em relação a novembro do ano passado.