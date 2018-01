Comércio reverte queda e vende mais em maio As vendas do comércio varejista cresceram 0,40% em maio na comparação com abril, informou hoje o IBGE. O crescimento reverteu o resultado negativo de abril sobre março (-0,24%). Na comparação com maio do ano passado, houve aumento nas vendas de 2,67%. No ano, o varejo acumulou alta nas vendas de 4,51% até maio e em 12 meses, crescimento de 7,52%. Os dados mostraram também aumento de 2,19% na receita do varejo em maio contra abril e de 10,72% ante maio de 2004. O resultado das vendas em maio ficou dentro do previsto (estabilidade a 1,6%) pelos analistas ouvidos pela Agência Estado.