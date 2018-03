Comércio se esforça para vender no Dia das Mães Não faltam promoções. Em época de juros altos e renda reprimida, o comércio empreende um esforço concentrado para conseguir levar clientes às lojas para as compras do Dia das Mães, no domingo. Considerada a segunda data em faturamento para o varejo, perdendo apenas para o Natal, os resultados podem significar um fôlego extra para as empresas no primeiro semestre. Este ano o empenho terá que ser reforçado porque a disposição dos consumidores para abrir a carteira é pequena. Na região metropolitana de São Paulo, apenas 58% dos 870 entrevistados em pesquisa da Federação do Comércio (Fecomercio-SP) pretendem presentear suas mães. Mesmo assim, o gasto médio esperado é de R$ 34. Apesar das inúmeras promoções, as entidades do setor têm estimativas tímidas para o movimento na data. De acordo com o economista Fabio Pina, a Fecomercio espera um resultado negativo em comparação com o ano passado ou, no máximo, no mesmo patamar. "Se for positivo, vai surpreender", afirmou. Pina leva em conta o comportamento recente dos bens duráveis, que já foram as vedetes da data, mas sofrem atualmente os efeitos de condições de crédito desfavoráveis e de fatores macroeconômicos, como desemprego e e queda de renda. Para o economista, pelo valor que os consumidores estão dispostos a desembolsar, os presentes preferidos devem ser os CDs, roupas, calçados, perfumes, cosméticos e flores. A Associação Comercial de São Paulo faz coro. A expectativa é de um volume de vendas equivalente ao do ano passado. Mesmo assim, ao custo de fortes investimentos em publicidade e promoções, ferramentas dominadas pelos shoppings centers. Neste ano, os gastos com divulgação estão em média 10% mais altos. Embora a associação que congrega os lojistas destes empreendimentos esteja também cautelosa, a projeção é de repetir os resultados de 2002. Os maiores shoppings, individualmente, estão confiantes e esperam crescimento de 7% a 15% nas vendas. Criatividade Depois da proibição pelo governo da premiação por sorteio, os lojistas e centros de compras estão sendo obrigados a usar muita criatividade para bolar as promoções. Para escapar da restrição, alguns recorrem a concursos em que os autores das melhores frases, por exemplo, ou aqueles que responderem corretamente alguma questão recebem um prêmio. É o que está fazendo o Shopping Butantã, o Internacional, o Tamboré, a rede do interior paulista Magazine Luiza e até o home center C&C. O primeiro dará uma cozinha completa; o segundo, uma estadia na Pousada do Rio Quente. O Tamboré oferecerá R$ 20 mil em compras, enquanto o Magazine Luiza dará duas casas de R$ 50 mil, e o C&C, um Ford Fiesta. A novidade deste ano, com apelo bastante emocional, é a montagem de um estúdio em que os filhos podem gravar mensagens para suas mães, em fitas VHS ou CDs. Foi a opção do shopping Interlagos, Plaza Sul, Center Norte e Aricanduva. A promoção prevê um valor em compras que varia de R$ 70 a R$ 100. Outros shoppings optaram por ações beneficientes ou premiações simples, como massagens ou cosméticos. Internet Nem as lojas virtuais escaparam das promoções. As principais são casadas com as empresas de cartão de crédito, que possibilitam pagamentos parcelados sem juros e até frete grátis. Mas há outros tipos de ação. Em parceria com a Philips, o internauta que acessar a Americanas.com, por exemplo, e der a melhor resposta à pergunta solicitada ganhará um minisystem da marca. Além disso, a loja criou um site especial para a data, com dicas de presentes por signo e a possibilidade de parcelamento sem juros no cartão de crédito. Já o Submarino incluiu recentemente jóias e perfumes importados em seu mix e espera que a data possa levar a um crescimento de vendas de 50% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, os produtos mais procurados foram microondas e cafeteiras elétricas. O Extra.com também espera elevar seu faturamento com a data em 50% ante 2002. De acordo com o gerente-geral de comércio eletrônico do grupo Pão de Açúcar, Jonas Ferreira, o maior número de produtos disponibilizados no site, além de sua adequação à comemoração, deve contribuir para a performance das vendas. Foram incluídos, por exemplo, produtos de saúde e beleza, que têm bastante procura nesta época, embora os eletrônicos, sobretudo refrigeradores e portáteis, ainda estejam liderando a lista dos mais vendidos. O tíquete médio deve ficar em R$ 460. Para atender ao aumento do movimento, a empresa incrementou seu quadro de pessoal em 10% na área operacional.