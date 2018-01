Comércio varejista dá leve sinal de alento Um dos segmentos da economia que mais sofreram com a recessão, o comércio varejista apresentou uma pequena reação entre maio e junho, num sinal de que o ritmo da atividade pode voltar aos trilhos ainda neste ano. Em relação a maio, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, houve crescimento de 0,1% no volume de vendas do varejo restrito, do qual se exclui o comportamento de veículos e motos, partes e peças, e de material de construção. No varejo ampliado, que inclui esses itens, ainda houve recuo de 0,2%, inferior ao da comparação entre abril e maio (-0,3%) e entre março e abril (-1,5%).