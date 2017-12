Comércio varejista deve fechar ano com alta de 5% em SP O faturamento do comércio da cidade de São Paulo deve registrar um aumento de 5% no fechamento de 2004 de acordo com previsão da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O resultado é considerado positivo uma vez que em 2003 houve retração de 3,8%. Segundo a entidade, os números estão sob influência da base fraca de comparação, causando portanto um efeito estatístico. Este fenômeno, explicam os economistas da entidade, ocorreu principal no primeiro semestre. A partir de agosto, quando a base de comparação se tornou mais forte, o crescimento se arrefeceu. Em julho por exemplo o setor acumulava alta de 7,4% no ano e em outubro a variação já estava em 6,1%, de acordo com a pesquisa conjuntural do comércio varejista (PCCV). Para o Natal, a Fecomercio-SP prevê uma elevação das vendas entre 2 a 4% em relação a 2003.