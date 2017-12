Comércio: vendas crescem com frio O frio intenso acelerou o ritmo de vendas à vista do comércio varejista de São Paulo, que vende artigos de confecções, cobertores e aquecedores. Várias lojas até cancelaram liquidações para aproveitar a disposição do consumidor de comprar artigos de inverno. O número de consultas ao Telecheque da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) acumulado neste mês até o dia 23, cresceu 9,5% em relação a igual período de 1999. É quase o dobro da taxa de variação da primeira quinzena de julho, quando o acréscimo na comparação anual havia sido de 4,9%. O economista da ACSP, Emílio Alfieri, está animado com os resultados e refez a estimativa de crescimento para este mês, que deve atingir 10% na comparação com igual período de 1999, considerando as consultas para negócios à vista e a prazo (SCPC). Até a primeira quinzena, destaca o economista, o aumento médio nos dois sistemas era de 7%. O SCPC, no entanto, manteve o ritmo de crescimento da primeira quinzena do mês e, até anteontem, o acréscimo no volume de consultas foi de 12,9% na comparação com igual período de 1999. Lojas cancelaram liquidações "Houve lojas que abortaram as liquidações", conta o supervisor do Center Norte, Duílio Lencione. No fim de semana, as 320 lojas do shopping faturaram 25% mais do que em igual período da semana anterior, contrariando as expectativas porque normalmente o terceiro fim de semana do mês é fraco. Na rede Plaza, que reúne os shopping West Plaza, Paulista e Plaza Sul, o movimento está surpreendendo, diz o executivo da rede, Marco Antonio Charro. Até agora, as lojas dessa rede tiveram um crescimento de 17% em relação a julho de 1999 e a expectativa era de ampliar em 14% o volume de negócios neste mês. Cresce venda de aquecedores domésticos A vedete de vendas é o aquecedor doméstico. A DeLonghi, por exemplo, não tem mais produto para entregar ao varejo. Desde quinta-feira os estoques estão esgotados. As empresa colocou 50 mil aparelhos no mercado e não conseguiu atender a demanda adicional por mais 15 mil unidades. Como o produto é importado da Itália por navio, não há tempo hábil para entregar mais mercadorias. As Casas Bahia, a maior rede de eletroeletrônicos do País, informa que até o dia 23 de julho vendeu 5 mil aquecedores em São Paulo e no Paraná, quase o triplo dos volumes atingidos em maio e em junho. Em cada um desses meses, foram vendidas 1,7 mil unidades em todo o País. A empresa informa que encomendou mais mil aparelhos para a indústria