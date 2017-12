Comércio vende 4,3% a mais com proximidade da Páscoa A proximidade da Páscoa contribuiu para aumentar em 4,3% a atividade econômica do comércio, segundo divulgou, nesta segunda-feira, o Indicador do Nível de Atividade do setor, da Serasa. O levantamento foi feito entre 3 e 9 de abril e compara ao período entre 14 e 20 de março do ano passado. A companhia destacou que o grande número de promoções no varejo e as facilidades de crédito "alavancaram" as vendas no período que antecede a semana da Páscoa. "Ainda que o maior volume de vendas deva se concentrar na proximidade da data festiva, por conta do acirramento das promoções que tornam o comércio mais competitivo, o resultado apurado é coerente com os indicadores de atividade registrados na indústria, no comércio e na demanda por crédito neste início de 2006", analisaram os técnicos da Serasa. São Paulo De acordo com a Serasa, considerando a atividade econômica do Comércio apenas na cidade de São Paulo, no mesmo período, houve uma ligeira alta de 1,2% na comparação com 2005 - considerada uma base fraca.