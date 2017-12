Comgás investirá US$ 1 bilhão em ampliação de rede A Comgás vai investir US$ 1 bilhão nos próximos cinco anos para ampliar sua rede de distribuição, informou há pouco o diretor de relações institucionais da companhia, Carlos Eduardo de Freitas Bréscia, em palestra proferida na Rio Oil & Gas. Segundo ele, os investimentos são uma demonstração da "confiança da empres no marco regulatório confiável" existente hoje no País. "Estamos apostando nisso, e acreditamos que a lei do gás seja um maior ganho para contribuir para a maior estabilidade na legislação", disse.