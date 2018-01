Comgás reduz tarifas de gás a partir de segunda-feira

SÃO PAULO - A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), maior distribuidora de gás natural do Brasil, terá redução de tarifas a partir de segunda-feira, segundo deliberação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), publicada neste sábado, 1º.

Será a segunda redução de tarifas neste ano, afirmou a companhia em comunicado. A medida é válida para o gás natural canalizado da Comgás nos segmentos comercial, industrial, cogeração e residencial (exceto a parte fixa da tarifa).

Os percentuais de redução, resultado do alinhamento do custo de gás, em função da queda do preço do petróleo, diferem de acordo com o segmento de mercado e o volume de consumo.

"Essa segunda redução de preços anunciada pela Arsesp aumenta ainda mais a competitividade do gás natural, uma alternativa energética segura, eficiente e versátil", afirmou o presidente da Comgás, Nelson Gomes, em comunicado.

Em alguns casos, a queda na tarifa pode chegar a 3% no segmento residencial, 6% para os comércios, 10% para a indústria e até 12% para cogeração. Já o custo do Gás Natural Veicular (GNV), aplicado para os postos de combustíveis, ficará praticamente estável.

As novas tarifas são válidas para os clientes da área de concessão da Comgás, que compreende 177 municípios na Região Metropolitana de São Paulo, Região Administrativa de Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santista. O primeiro ajuste com redução de tarifas neste ano havia sido definido pela Arsesp em maio.

No ano de 2016, a redução de tarifas da Comgás foi bastante significativa, segundo a empresa: para o segmento industrial, por exemplo, a redução foi de mais de 25% para o consumo acima de 500 mil m³/mês).

A Comgás conta hoje com 1,63 milhões de clientes, segundo dados divulgados em agosto no balanço trimestral. São 1.617.327 clientes residenciais, 15.466 comerciais, 1.130 industriais, 26 projetos de cogeração e 271 postos de combustíveis com GNV.