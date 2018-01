Comgás registra recorde de ligações industriais em SP A indústria paulista proporcionou bons negócios para a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) em 2003. No ano passado, a distribuidora de gás canalizado, que atende à região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e parte do interior do Estado registrou recorde em ligações industriais, com 120 novos clientes incorporados à rede. Além disso, o consumo industrial de gás cresceu 17% ao longo do ano, mais que o verificado nos segmentos comercial e residencial, para um volume entre 7 milhões e 7,5 milhões de m³ diários o equivalente a cerca de 80% do volume total comercializado pela empresa. "Outro ponto positivo foi o fato de, pela primeira vez, esse crescimento ter se dado em toda a rede da empresa, incluindo mercados já explorados, e não somente em novas áreas atingidas pela malha da companhia", comemorou o diretor de Marketing Industrial da Comgás, André Lopes de Araújo. O executivo não revelou o impacto desse crescimento no faturamento da empresa. Para Araújo, esse aumento do consumo industrial pode ser conferido ao próprio processo de expansão da malha de distribuição da empresa e ao crescimento da demanda, sobretudo em segmentos da indústria voltados para a exportação. "Esses segmentos continuaram com um patamar forte de consumo", afirmou. No ano passado, acrescentou, a rede de dutos da companhia cresceu 300 quilômetros, para um total de cerca de 1.300 quilômetros, alcançando a região de Campinas e Indaiatuba. Com essa expansão, a empresa registrou uma outra marca: 200 contratos fechados com indústrias no interior desde o início das atividades. Benefícios O aumento do consumo industrial de gás canalizado recebeu a influência de "benefícios quase intangíveis" que o gás proporciona à indústria, segundo o executivo. O gás natural proporciona benefícios associados, como menor custo de manutenção e operação. Em alguns casos, como na indústria cerâmica, oferece melhoria da qualidade do produto final, o que resulta em ganho de competitivade. Para outras empresas, permite o enquadramento nas exigências da legislação ambiental, com uma redução da emissão de poluentes. Segundo Araújo, a expansão do fornecimento para as indústrias apresenta um benefício no médio prazo para a distribuidora: deverá ser seguida, em breve, por um crescimento das vendas para clientes residenciais e comerciais. As indústrias, lembra o executivo, servem como âncoras para a expansão da rede de dutos, à qual são incorporadas, posteriormente, outras categorias de consumo. A Comgás já atende residências de sete municípios de sua área de concessão. A expectativa é elevar, em cinco anos, para 21 o número de municípios com fornecimento de gás para residências. Para 2004, a expectativa é de continuidade da expansão das vendas da indústria. Araújo estima que deverão ser investidos, nesse ano, entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões na rede pela empresa, como parte de um planejamento que prevê a aplicação de R$ 1,3 bilhão nos próximos cinco anos. Redução de preço A Comgás trabalha com um cenário positivo para os próximos anos em relação aos preços do gás natural, considerados por alguns segmentos da indústria um impeditivo para a conversão ao energético. "A expectativa do mercado é de uma redução drástica dos preços do gás", afirmou Araújo. "Entendemos que, além da descoberta das reservas da Bacia de Santos, há um ponto favorável que é o fato das reservas da Bolívia serem grandes". O executivo acrescentou que há um grande interesse de segmentos dispostos ao longo da cadeia de comercialização do gás natural boliviano em reduzir o preço do insumo energético. Araújo considera a proposta de redução dos preços do gás natural, apresentada no final do ano passado pela Petrobras, "um ponto favorável". Mas, segundo ele, não é o suficiente. Segundo o executivo, o preço internacional do petróleo está atualmente em patamares altos, oscilando em torno de US$ 32 o barril, o que afeta os preços de derivados, como o óleo combustível, que compete com o gás nas indústrias. "Isso traz competitividade para o gás natural por determinado momento", diz ele. "Precisamos saber quão competitivo será o gás com o barril do petróleo custando entre US$ 20 e US$ 25".