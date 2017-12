Comgás: vantagens e custo de aquecedores a gás A Comgás vai aproveitar o início do programa de racionamento de energia na próxima semana para começar uma campanha informativa do uso de aquecedores de água a gás natural em residências. Nas duas últimas semanas, com o noticiário do apagão, as consultas sobre aquecedores a gás feitas ao serviço de atendimento da Comgás quadruplicaram. "Passamos de uma média de 15 para 60 telefonemas por dia. O maior interesse é do consumidor residencial, e o que ele primeiro pergunta é sobre a conversão do chuveiro elétrico", diz o gerente de marketing do setor residencial e comercial da Comgás, Alvanei Martins. A substituição do chuveiro elétrico pelo aquecedor a gás natural pode resultar numa economia de até 30% na conta de luz. Na média, considerando as contas de luz e gás, a redução pode ficar em 20%. Se a família estiver interessada em adquirir uma secadora a gás, a economia média na conta de luz já sobe para 60%, desde que ela seja utilizada em média três vezes por semana. Mas é preciso estar atento ao custo da troca: R$ 1.500,00, em média. Nas lojas especializadas a procura por aquecedores costuma aumentar de 30% a 40% nesta época, quando a temperatura começa a cair. "Este ano a diferença é que a procura e compra de aparelhos a gás superou a venda dos elétricos," diz o diretor regional da Casa & Construção, Evandro Luís Lopes. Entre os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, o interesse está concentrado em substituir fornos e fritadeiras elétricas.