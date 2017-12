Comissão adia mais uma vez discussão de projeto das agências Foi adiada, mais uma vez, a reunião da comissão especial da Câmara incumbida de examinar o projeto de lei de reestruturação das agências reguladoras. Os motivos do adiamento foram os mesmos que vêm impedindo a realização da sessão de discussão e votação do substitutivo elaborado pelo deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ) : falta de quórum e de acordo entre governo e oposição sobre a matéria. Na semana passada, Picciani chegou a dizer que o projeto deveria ser votado diretamente pelo plenário da Câmara porque percebia que os membros da comissão entendiam que já tinham esgotado as possibilidades de acordo. O projeto, no entanto, ainda não foi incluído na pauta do plenário, o que deverá ocorrer somente no próximo ano.