Comissão adia para quinta-feira votação do modelo de partilha

A comissão especial da Câmara que discute o projeto de lei que estabelece o modelo de partilha para o pré-sal adiou para quinta-feira 5, a partir das 19 horas, a votação do relatório do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). O adiamento por duas sessões foi a pedido do deputado Hugo Leal (PSC-RJ), sob o argumento de que é preciso mais tempo para discutir a proposta e saber se o relator fará alterações no texto apresentado na semana passada. Henrique Alves disse que aproveitará os dois dias de adiamento para discutir com todos os interessados possíveis aprimoramentos do seu texto.

Apesar de o pedido de adiamento ter sido apresentado por um deputado da bancada fluminense, a decisão não agradou o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Segundo ele, existe o risco de o relatório não ser votado na comissão e acabar sendo levado ao plenário na próxima semana sem alterações. "Acho um erro esse adiamento de discussão. Isso é um tiro no pé para quem quer fazer mudanças no texto", afirmou Cunha.

Petro-sal e capitalização da Petrobrás

Na quarta-feira, 4, as comissões especiais votam mais dois projetos. Na proposta que cria a empresa Petro-Sal, o relator, deputado Luiz Fernando Faria (PP-MG), evitou muitas modificações. Ele incluiu no projeto a necessidade de a empresa contratar uma auditoria independente para suas contas.

Já a possibilidade de uso de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Petrobrás ficou apenas na intenção do relator do projeto que autoriza a capitalização da empresa, deputado João Maia (PR-RN). Com a pressão do governo, o relator recuou da ideia de permitir o acesso às ações da empresa das pessoas que já tinham comprado ações da Petrobrás em 2000.

(Com Denise Madueño)