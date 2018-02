Comissão adia votação de projeto para capitalizar Petrobrás

A discussão e a votação do relatório sobre o projeto que trata da capitalização da Petrobrás foram adiadas para a próxima terça-feira. Os deputados da comissão especial que analisa a questão acataram um requerimento apresentado pelo líder do PR na Câmara, Sandro Mabel (GO). Segundo Mabel, a bancada do seu partido ainda quer discutir alguns pontos do projeto e, por isso, fez a solicitação de adiamento.

Veja também:

Comissão aprova relatório sobre fundo social do pré-sal

Cabral diz a Lula que partilha gera perda a Estados produtores

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comissão adia para quinta-feira votação do modelo de partilha

O presidente da Comissão, deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), marcou a próxima reunião para as 11 horas de terça-feira, dia 10 de novembro. Esta era a data acordada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), para iniciar, no plenário, as votações dos projetos sobre o marco regulatório do pré-sal.