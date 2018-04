Comissão aprova e LDO deve ir a plenário do Congresso na 3a

A LDO define os parâmetros para a elaboração do Orçamento do ano que vem. A aprovação final abre caminho para que o Senado e a Câmara entrem em recesso no dia 17.

No entanto, o oposicionista Democratas ameaça obstruir a sessão porque o texto aprovado prevê a fusão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Projeto Piloto de Investimentos (PPI), o que aumentará em 5,6 bilhões de reais--para 22,5 bilhões de reais-- o montante de investimentos que o governo poderá deduzir da meta de superávit primário.

"Nós não podemos fazer com que o governo esteja completamente sem amarras", disse a jornalistas o deputado Claudio Cajado (DEM-BA).

"Aprovou-se aqui na comissão uma grande bolsa, a bolsa eleitoral, para que no próximo ano o governo possa dispor aleatoriamente desses recursos", criticou.

O relator do texto, deputado Wellington Roberto (PR-PB), disse que a base aliada negociará com a oposição para assegurar a aprovação da matéria na próxima terça-feira.

"O governo deu mais força para o PAC", disse.

A LDO estabeleceu uma meta de superávit primário de 3,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para o setor público, já excluindo do cálculo o 0,5 ponto percentual referente à Petrobras. Neste ano, a meta é de 2,5 por cento do

PIB.

O relator também aceitou flexibilizar a meta de superávit primário de Estados e municípios em 0,05 por cento do PIB, possibilitando que eles também abatam investimentos da conta.

Para viabilizar a aprovação, Roberto retirou um ponto polêmico de seu texto.

Deputados ligados à área da saúde e à oposição exigiram que fosse cancelada a transferência de gastos de 480 milhões de reais com hospitais universitários do Ministério da Educação para o Ministério da Saúde. Segundo os críticos, a medida contábil reduziria a capacidade de investimento da Saúde.

(Reportagem de Ana Paula Paiva; Texto de Fernando Exman; Edição de Natuza Nery)

