Comissão aprova emenda que torna CPMF permanente A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, por unanimidade, proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que torna permanente a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) e reduz gradativamente a alíquota dos atuais 0,38% até 0,08%, em 2010. A proposta será votada no plenário em 2007, antes de ser submetida aos deputados. O líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), disse que o Planalto apóia a decisão de tornar a contribuição permanente mas ainda não avaliou o período e o porcentual das alíquotas. A emenda proposta pelo relator Rodolpho Tourinho (PFL-BA), modifica as alíquotas da seguinte forma: a alíquota será de 0,28% a partir de janeiro de 2008; 0,24% a partir de 1º julho de 2008; 0,20% a partir de 1º de janeiro de 2009; 0,16% a partir de julho de 2009, de 0,12% a partir de 1º de janeiro de 2010 e de 0,08 a partir de julho de 2010. O relator alega que,"dentro da atual realidade orçamentária, não há como cogitar a imediata extinção da CPMF". "Desse modo é conveniente dar à contribuição um caráter de perenidade, evitando-se as sucessivas renovações mediante alteração do texto constitucional", afirma. Tourinho ressalva, porém, que a atual alíquota de 0,38% "que é muito elevada", não deva ser mantida. Segundo ele, o mais adequado é adotar a redução paulatina da alíquota, evitando-se uma abrupta perda na capacidade de arrecadação da União, "até chegar a uma alíquota mais condizente com a realidade econômica da sociedade brasileira". Mantega nega mudanças Apesar da comissão aprovar a emenda que torna a alíquota permanente, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quarta-feira que o governo não pretende alterar no curto prazo a cobrança da CPMF. "No curto prazo, a CPMF continua como está", disse Mantega ao descartar que entre as medidas do pacote fiscal esteja uma modificação na cobrança ou nas alíquotas da contribuição. Essas modificações, segundo o ministro, somente serão discutidas no médio e longo prazo porque a cobrança da contribuição estará vigorando até o final do próximo ano. O governo pretende encaminhar ao Congresso uma proposta para prorrogar a cobrança da CPMF, que garante uma arrecadação anual de cerca de R$ 32 bilhões. A idéia do governo seria tornar a contribuição permanente, mas adotando uma redução gradativa das alíquotas para que a CPMF se transforme, no longo prazo, em um instrumento de combate à sonegação e não de arrecadação.