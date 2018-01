Comissão aprova empréstimo do BID ao governo A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje o projeto de lei que autoriza a operação de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao governo federal no valor de US$ 38 milhões para o programa de modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios. O projeto ainda será encaminhado ao plenário do Senado. Foi aprovada também autorização para que o governo efetue contribuições ao Grupo dos 24 países, o G-24 para a manutenção do escritório em Washington até US$ 20 mil.