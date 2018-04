Comissão aprova política permanente de reajuste do salário mínimo A Comissão Especial Mista do Salário Mínimo aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, seu relatório final que estabelece política permanente de reajuste do salário mínimo e vincula definitivamente os reajustes anuais dos aposentados ao aumento concedido do salário mínimo. Segundo informou a Agência Senado, o documento estabelece que o reajuste anual para o salário mínimo não pode ser inferior ao repasse da inflação do ano anterior, acrescido do dobro do aumento do Produto Interno Bruto do mesmo período. O relatório passará agora por votação nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados.