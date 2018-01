Comissão da Câmara aprova convite para explicações de Meirelles A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou hoje convite para que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, explique as denúncias feitas contra ele por crime eleitoral, evasão de divisas, e contra o sistema financeiro nacional. O requerimento foi apresentado pelo PFL, partido que também apresentou a outras cinco comissões da Câmara requerimentos para a convocação de Meirelles. Esses requerimentos ainda não foram votados. "O presidente do Banco Central tem muitas irregularidades, como crime eleitoral, fiscal e lavagem de dinheiro. Não dá mais para ele se esconder da imprensa. Ele tem dar as explicações", afirmou o líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia (RJ). Status de ministro O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, disse hoje que deverá apresentar ao plenário do STF ainda hoje uma questão de ordem sobre a possibilidade de tomar uma decisão de abrir ou não inquérito contra Meirelles antes de uma decisão sobre a constitucionalidade da Medida Provisória que deu status de ministro ao presidente do BC.